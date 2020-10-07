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  3. MTM açıkladı: İşte eylül ayının en çok konuşulan olayları!

MTM açıkladı: İşte eylül ayının en çok konuşulan olayları!

Medya Takip Merkezi (MTM) yetkililerinin hazırladığı raporda, eylül ayında en çok ilgi gören siyasi ve toplumsal olaylar derlendi; dünyanın gündeminde çatışmalar var!

MTM açıkladı: İşte eylül ayının en çok konuşulan olayları!

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Eylül ayının toplumsal ve siyasi olayları belirlendi. Yapılan araştırmaya göre, geçtiğimiz ay medyada en çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından yaşanan çatışmalar konuşuldu.

İLK SIRADA FAHRETTİN KOCA

MTM, Ağustos ayında Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan siyasi ve toplumsal olayları araştırdı. Koronavirüs'ün Türkiye'ye geldiği Mart ayı itibari ile medyada adından sıkça söz ettiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ay boyunca medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Bakan Koca, ay boyunca 91 bin 610 haberde kendinden bahsettirerek Eylül ayının en çok konuşulan siyasi ismi oldu.

MTM açıkladı: İşte eylül ayının en çok konuşulan olayları!

ÇATIŞMALAR VE HES KODU

Eylül ayında Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından yaşanan çatışmalar medyada toplam 53 bin 515 haberde yer buldu. Ay boyunca medyada büyük yankı uyandıran diğer bir konu ise HES kodu oldu. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine, "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" konulu iki ayrı genelge göndererek, HES kodu kullanılmasının zorunlu olduğunu bildirdi. HES kodu ay boyunca 22 bin 99 haberde yer alarak Eylül ayının en çok konuşulan konularından oldu. EBA TV de, Eylül ayı boyunca toplam 9 bin 242 haberde yer aldı.

Berna Akkaya
Editör


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