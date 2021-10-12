Muahharen ne demek, TDK'ya göre Muahharen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muahharen ne demek? Muahharen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muahharen kelimesi. Peki muahharen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muahharen nedir, muahharen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUAHHAREN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muahharen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muahharen kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muahharen kelimesi anlamı şu şekildedir:

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