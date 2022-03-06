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Mualla ne demek, TDK'ya göre Mualla kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mualla kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mualla ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mualla nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mualla kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mualla ne demek, TDK'ya göre Mualla kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mualla ne demek? Mualla TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mualla kelimesi. Peki mualla ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mualla nedir, mualla kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUALLA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mualla kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mualla kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mualla kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüksek, yüce

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