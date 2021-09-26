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Muallak ne demek, TDK'ya göre Muallak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muallak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muallak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muallak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muallak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muallak ne demek, TDK'ya göre Muallak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muallak ne demek? Muallak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muallak kelimesi. Peki muallak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muallak nedir, muallak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Muallak kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Muallak kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

MUALLAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muallak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Muallak kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muallak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Asılmış, asılı
- Sonuca bağlanmamış, sürüncemede kalmış

MUALLAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Komite mahkemesince verilip de nasılsa icra olunmayan muallak kararları yerine getirirdi.

MUALLAK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- muallakta olmak (veya kalmak)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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