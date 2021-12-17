Muamma ne demek, TDK'ya göre Muamma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muamma ne demek? Muamma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muamma kelimesi. Peki muamma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muamma nedir, muamma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUAMMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muamma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muamma kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muamma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilmece

- Âşıklık geleneğinde manzum bilmece

- Anlaşılmayan, bilinmeyen şey

- Anlaşılmayan, bilinmeyen



MUAMMA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Eski kadınlar, çocukların zihinlerini bilmek için muammalara başvururlardı.

- Ruhu uykuda farz ettiğim kadın bana pek yaman bir muamma gibi geldi.

- Bırak muamma konuşmayı / Çıkar ağzından baklayı / Bahtımız aydınlanıversin



MUAMMA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- muamma asmak

