Beşer isminin anlamı nedir, Beşer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bruno Pinheiro kimdir, nereli, kaç yaşında? Bruno Pinheiro hangi takımları çalıştırdı?Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro İstanbul'a geliyorBaşok isminin anlamı nedir, Başok ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sürveyan ne demek, TDK'ya göre Sürveyan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Marvelettes'in unutulmaz sesi Wanda Young hayatını kaybettiOn Numara sonuçları 17 Aralık 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 17 Aralık 2021Joanna isminin anlamı nedir, Joanna ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Adulle isminin anlamı nedir, Adulle ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Spor Toto 1. Lig: Denizlispor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Muamma ne demek, TDK'ya göre Muamma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muamma ne demek, TDK'ya göre Muamma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muamma kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muamma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muamma nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muamma kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muamma ne demek, TDK'ya göre Muamma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muamma ne demek? Muamma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muamma kelimesi. Peki muamma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muamma nedir, muamma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MUAMMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muamma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Muamma kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muamma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilmece
- Âşıklık geleneğinde manzum bilmece
- Anlaşılmayan, bilinmeyen şey
- Anlaşılmayan, bilinmeyen

MUAMMA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Eski kadınlar, çocukların zihinlerini bilmek için muammalara başvururlardı.
- Ruhu uykuda farz ettiğim kadın bana pek yaman bir muamma gibi geldi.
- Bırak muamma konuşmayı / Çıkar ağzından baklayı / Bahtımız aydınlanıversin

MUAMMA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- muamma asmak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT