Muarız ne demek, TDK'ya göre Muarız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muarız ne demek? Muarız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muarız kelimesi. Peki muarız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muarız nedir, muarız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Muarız kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Muarız kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MUARIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muarız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muarız kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muarız kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karşı koyan, karşı çıkan



MUARIZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Dışarı çıktığında kulağında kalmış rivayetleri ileri sürerek muarızlarını iknaya çalıştı.

