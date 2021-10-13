Muaşeret Adabı ne demek, TDK'ya göre Muaşeret Adabı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muaşeret adabı ne demek? Muaşeret adabı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muaşeret adabı kelimesi. Peki muaşeret adabı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muaşeret adabı nedir, muaşeret adabı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUAŞERET ADABI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muaşeret adabı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre muaşeret adabı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görgü kuralları, adabımuaşeret

