Muayede ne demek, TDK'ya göre Muayede kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muayede ne demek? Muayede TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muayede kelimesi. Peki muayede ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muayede nedir, muayede kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUAYEDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muayede kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muayede kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muayede kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bayramlaşma, birbirinin bayramını kutlama

