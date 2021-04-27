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  3. Muayene olmak için hastaneye gitti, dönüşte hayatını kaybetti

Muayene olmak için hastaneye gitti, dönüşte hayatını kaybetti

Diyarbakır'da, 19 yaşındaki Muhammed Yunus Bayram muayene olmak için hastaneye gitmesinin ardından hastane dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Muayene olmak için hastaneye gitti, dönüşte hayatını kaybetti

Olay, önceki gün Diyarbakır-Silvan karayolu Dicle Üniversitesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Yunus Bayram (19), rahatsızlığından dolayı hastanenin acil bölümüne giderek muayene oldu. Muayene sonrası aracına binip eve doğru ilerleyen Bayram, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp refüje çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bayram, ambulansla bir süre önce muayene olduğu hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Bayram, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Muayene olmak için hastaneye gitti, dönüşte hayatını kaybetti

Muayene olmak için hastaneye gitti, dönüşte hayatını kaybetti

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