Muazzam ne demek, TDK'ya göre Muazzam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır? Muazzam kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muazzam ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muazzam nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muazzam kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

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