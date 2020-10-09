Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Muazzez İlmiye Çığ ile ilgili paylaşımda bulunan Eski Devlet Bakanı Önay Alpago sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bir büyük çınarımız daha bu hayata veda etti. Sn. Muazzez İmiye Çığ’ı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer vermişti. Alpago, bu duyuru sonrası yaptığı başka bir paylaşımda "Çok özür dilerim.Yanlış bilgi bana ulaşmış. Çok şükür Muazzez İlmiye Çığ yaşıyormuş. Uzun ömür diliyorum." ifadelerine yer verdi. Bu olay sonrası internette Muazzez İlmiye Çığ ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Peki Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Muazzez İlmiye Çığ 20 Haziran 1914'te Bursa'da doğan sümerolog, bilim insanı ve tarihçidir.

Muazzez İlmiye Çığ'ın ailesi Kurtuluş Savaşı döneminde Çorum’a yerleşti. Muazzez İlmiye Çığ, ilkokul eğitimine Çorum'da başladı ama o beşinci sınıfa geçtiğinde Çığ ailesi yeniden Bursa’ya döndü.

Muazzez İlmiye Çığ, "Bizim Mektep" isimli özel bir okulda Fransızca ve keman dersleri gördü.

1926'da Kız Muallim Mektebi’ne giren Muazzez İlmiye Çığ, 1931'de buradan mezun oldu. Muazzez İlmiye Çığ, babası gibi öğretmenlik yapmaya başladı ve Eskişehir’e tayin oldu.

Atatürk'ün isteği ile 1935‘te Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sümeroloji bölümüne girdi. 1940 yılında mezun olan Çığ, İstanbul Arkeoloji Müzesi‘ne tayin edildi. Burada, dünya için çok büyük önem taşıyan bir işe imza attı ve Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazışan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu ve katalog haline getirdi. Philadelphia Üniversitesi Müzesi Tabletler Bölümü Başkanı Prof. Kramer ile yaptığı çalışmalar ile Sümer edebiyatına yeni konular kazandırıldı, eksik olanlar tamamlandı.



1940 yılında aynı okulda okuduğu Kemal Çığ ile evlendi. Aynı yıl ilk kızı Yülmen, 1947‘de ise ikinci kızı Esin dünyaya geldi.

1960 yılında Heidelberg Üniversitesi‘nden aldığı davet üzerine 6 ay burada araştırma yaptı. 1965 yılında Roma‘da sergilenen Hitit sergisine başkanlık ederek sergiyi Londra’ya götürdü. Kısa bir süre kaldığı Londra’da da çalışmalarını sürdürdü.

1972 yılında Arkeoloji bölümünden emekliye ayrıldı ama çalışmalarına ve araştırmalarına devam etti. 1988 yılında Philadelphia Asuroloji kongresine katılan çığ, Prof. Dr. S. N. Kramer’in History Begins at Sumer(Tarih Sümerle Başlar) adlı kitabını çevirdi.

Muazzez İlmiye Çığ 2000 yılında Fahri Doktor ünvanına layık görüldü.



Sümer ve Hitit kültürlerinin en önemli araştırmacılarından olan Muazzez İlmiye Çığ, on üç kitap ve birçok bilimsel makale yazdı. Bir çok ödül alan Sümerolog çalışmalarına halen devam etmektedir.

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ'IN ESERLERİ

Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni (1995),

Sümerli Ludingirra- Zaman Tüneliyle Yolculuk (1996),

İbrahim Peygamber - Sümer Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara Göre (1997),

İnanna’nın Aşkı / Sümer’de İnanç ve Kutsal Evlenme (1998),

Zaman Tüneliyle Sümer’e Yolculuk (1998),

Hititler ve Hattuşa / İştar’ın Kaleminden(2000),

Gılgameş / Tarihte İlk Kral Kahraman (2000),

Ortadoğu Uygarlık Mirası (2002),

Ortadoğu Uygarlık Mirası 2 (2003),

Sümer Hayvan Masalları (2003),

Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği (2004),

Vatandaşlık Tepkilerim (2004),

Atatürk Düşünüyor (2005),

Sümerlilerde Tufan / Tufan’da Türkler (2008)