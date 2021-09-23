Mübah ne demek, TDK'ya göre Mübah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mübah ne demek? Mübah TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mübah kelimesi. Peki mübah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mübah nedir, mübah kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mübah kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mübah kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MÜBAH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mübah kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mübah kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mübah kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dinî bakımdan yapılmasında sakınca olmayan, yapılması günah veya sevap olmayan

- Yapılmasında sakınca görülmeyen



MÜBAH KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mübah görmek (veya saymak)

