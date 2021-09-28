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Mübahat isminin anlamı nedir, Mübahat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Mübahat isminin anlamı; Övünme, kendini övme. Bu içeriğimizde Mübahat isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Mübahat isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Mübahat isminin anlamı nedir, Mübahat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Mübahat isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Mübahat ismi ne demek, Mübahat ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Mübahat isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Mübahat İsminin anlamı nedir? TDK Mübahat anlamı:

Övünme, kendini övme. TDK'de bulunamamaktadır.

Mübahat İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuranda geçmiyor.

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Mübahat isminin kökeni:

Mübahat ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Mübahat isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Mübahat isminin rengi:

Mor

Mübahat ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 7 harf bulunmaktadır.

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Mübahat isminin Harf Analizi Nedir ?

Mübahat ismi 7 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

B : Sezgisel, sakin

A : Öncü, lider, mantıklı

H : Statü/para, garantici

A : Öncü, lider, mantıklı

T : Hayalperest, tembel,

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Mübahat isminin Numerolojisi Kaçtır?

Mübahat ismi 7 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M : 16

Ü : 26

B : 2

A : 1

H : 10

A : 1

T : 24

= 80 Mübahat İsminin Numeroloji Toplamı 80’dir.

Mübahat isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Mübahat ismi 7 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Mübahat isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4   Ü: 3   B: 2   A: 1   H: 8    A: 1   T: 2 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Mübahat isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

 

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