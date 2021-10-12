Mübalağa ne demek, TDK'ya göre Mübalağa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mübalağa ne demek? Mübalağa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mübalağa kelimesi. Peki mübalağa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mübalağa nedir, mübalağa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜBALAĞA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mübalağa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mübalağa kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mübalağa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Abartı



MÜBALAĞA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mübalağa etmek

