Mubaraq Adeshina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mubaraq Adeshina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mubaraq Adeshina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mubaraq Adeshina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mubaraq Adeshina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mubaraq Adeshina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mubaraq Adeshina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mubaraq Adeshina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mubaraq Adeshina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mubaraq Adeshina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mubaraq Adeshina 30 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur.  Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Mubaraq Gata Adeshina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mubaraq Adeshina Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mubaraq Adeshina'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mubaraq Adeshina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mubaraq Adeshina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Mubaraq Adeshina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mubaraq Adeshina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2021 yılında Asteras Tripoli

15 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2022 yılında Diagoras

Mubaraq Adeshina kimdir

Mubaraq Adeshina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mubaraq Adeshina şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

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Mubaraq Adeshina nereli

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