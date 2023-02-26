Mubark Abdul Kadiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mubark Abdul Kadiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mubark Abdul Kadiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mubark Abdul Kadiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mubark Abdul Kadiri 5 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mubark Abdul Kadiri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HFC-Hense Football Consult yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mubark Abdul Kadiri'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mubark Abdul Kadiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mubark Abdul Kadiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mubark Abdul Kadiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mubark Abdul Kadiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mubark Abdul Kadiri şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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