Mübaşeret ne demek, TDK'ya göre Mübaşeret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mübaşeret ne demek? Mübaşeret TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mübaşeret kelimesi. Peki mübaşeret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mübaşeret nedir, mübaşeret kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜBAŞERET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mübaşeret kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mübaşeret kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mübaşeret kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir işe başlama, girişme

