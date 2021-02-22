Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 2021 yılında 13 bin 202 personel alımı yapacaklarını duyurdu. Alım yapılacak meslekler arasında mübaşirlik de bulunuyor. Peki Mübaşir maaşı 2021 ne kadar? Mübaşirler ne kadar maaş alır?

MÜBAŞİR MAAŞI 2021 NE KADAR?

Mübaşirler bu yıla kadar 4 bin 300 lira civarında maaş almaktaydı. Ocak 2021'den sonra 7,36'lık zam geldi. Böylelikle mübaşirlerin aylığı 4 bin 616'ya yükseldi.

MÜBAŞİR NE İŞ YAPAR?

Mübaşirler adliyelerde görev alarak mahkemelerde çalışmaktadır. Duruşma dosyalarını incelemesi için, duruşma gününden önce Cumhuriyet Başsavcısına ulaştırmak mübaşirlerin görevidir. Mübaşir olarak görev yapan kişiler günlük olarak duruşma listesini panolara asar. Duruşma sırasını takip edip vakti geldiğinde ilgili kişileri çağırmak ve yerlerini gösterir. Arşivin düzenini sağlamak, arşive girecek ve çıkacak dosyalarla ilgilenmek gibi işlerden mübaşirler sorumludur.