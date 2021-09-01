Müberra Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü öğrencisi kimdir? İlk başörtülü subay kimdir? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konular arasına girdi. İşte Müberra Öztürk ile ilgili bilgiler...

MÜBERRA ÖZTÜRK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İLK BAŞÖRTÜLÜ SUBAY KİMDİR?

22 yaşında olan Müberra Öztürk, 1999 yılında Rize'nin Kalkandere ilçesinde doğdu. Seyfi ve Emine Öztürk'ün 8 çocuğundan 8.inci olarak dünyaya gelen Öztürk ilk, orta ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. İngilizce bilmektedir.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü öğrencisi olan Müberra Öztürk, diplomasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in elinden alarak mezun oldu. Okulu 5'inci olarak bitiren Teğmen Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı oldu.