Mübeyyiz ne demek, TDK'ya göre Mübeyyiz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mübeyyiz ne demek? Mübeyyiz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mübeyyiz kelimesi. Peki mübeyyiz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mübeyyiz nedir, mübeyyiz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜBEYYİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mübeyyiz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mübeyyiz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mübeyyiz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yazıları temize çeken kimse

