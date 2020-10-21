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Mücahit Avcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi danışmanlarından olan Mücahit Avcı'nın AK Parti Gençlik Kollarının hazırladığı videoda Hz. Muhammed’in (SAV) en yakınındaki isimlerden Mus’ab bin Umery’e hakaret etti. Bunun üzerine Mücahit Avcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

Mücahit Avcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

CHP Üyesi ve danışmanlarından olan ve geçmişte yazdığı tweetlerle gündemde olan Mücahit Avcı, bir kez daha attığı tweet ile gündeme geldi. AK Parti Gençlik Kollarının "Sen kimsin?" notuyla paylaştığı videoda Hz. Muhammed’in (SAV) en yakınındaki isimlerden Mus’ab bin Umery hakkında hakaret içerikli bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine sosyal medyada Mücahit Avcı'ya sert tepki gösterildi. Tepkilerin ardından paylaşımını silen Mücahit Avcı merak ediliyor. Peki  Mücahit Avcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Mücahit Avcı hakkında bilinenler...

Mücahit Avcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

MÜCAHİT AVCI KİMDİR? NERELİ?

Mücahit Avcı, CHP üyesi ve parti danışmanlarındandır.  CHP Gençlik Kollarında yönetici ve CHP'nin sosyal medya çalışmalarını yöneten isimler arasında yer almaktadır.  Twitter hesabındaki biyografisinde kendisini sosyal medya danışmanı ve yazar olarak tanıtmaktadır. İstanbul'un Çatalca ilçesinde ikamet etmektedir. Avcı, CHP'nin 2014 yılındaki yerel seçimlerde İstanbul kampanyalarını yürütmüş, çalışmalarıyla genel merkezin dikkatini çekmiştir.

Avcı'nın nerede doğduğu ve kaç yaşında olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Avcı uzun süre CHP'li Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar'ın sosyal medya danışmanlığını da yapmıştı.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli gündeme gelmektedir.

Mücahit Avcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

 

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