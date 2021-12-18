Mücahit ne demek, TDK'ya göre Mücahit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mücahit ne demek? Mücahit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mücahit kelimesi. Peki mücahit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mücahit nedir, mücahit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜCAHİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mücahit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mücahit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mücahit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kutsal ülküler uğruna savaşan kimse, alperen

