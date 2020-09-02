Mücahit Pehlivan kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? Mücahit Pehlivan neden öldü?

Mücahit Pehlivan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski AK Parti milletvekili olan Pehlivan bir zamanlar merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doktorluğunu yapmasıyla da tanınıyor. Peki Mücahit Pehlivan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kiminle evli? Mücahit Pehlivan neden öldü?

MÜCAHİT PEHLİVAN KİMDİR?

Mücahit Pehlivan, 20 Haziran 1963'te Ankara'da doğdu. Babasının adı Abdi, annesinin adı Nermin'dir. Tıp Doktoru; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İhtisasını Ankara Numune Hastanesi'nde, yüksek lisansını Budapeşte Semmelweis Üniversitesi'nde ortopedi dalında tamamladı.

MÜCAHİT PEHLİVAN NEREDE DOKTORLUK YAPTI?

Kazan Devlet Hastanesi'nde uzman hekim olarak çalıştı. Akademik kariyerine yeniden Budapeşte Semmelweis Üniversitesi'nde devam ederek Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Dünya'da kıkırdak naklini ilk kez gerçekleştiren ekipte yer aldı. Ankara Gazi Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı. Televizyon'da sağlık programı sunuculuğu yaptı. Sürekli basın kartı sahibidir. 2007'de Meclis Dergisi'nce "Yılın Doktoru" seçildi. Budapeşte Semmelweis Üniversitesi'nden üstün başarı ödülü aldı.

MÜCAHİT PEHLİVAN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1963 doğumlu olan Pehlivan 57 yaşında vefat etmiştir. Türk siyasetçi olan Pehlivan Ankaralı'dır.

MÜCAHİT PEHLİVAN NEDEN ÖLDÜ?

Pehlivan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 57 yaşında gözlerini yuman Pehlivan'ın cenazesinin 3 Eylül'de kaldırılması bekleniyor.

MÜCAHİT PEHLİVAN EVLİ Mİ?

İyi derecede İngilizce ve Macarca, orta düzeyde İtalyanca ve Rusça bilen Pehlivan, evli ve 2 çocuk babasıdır.