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Mücahit Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli? CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu'nun çalıştığı yerler

CNN Türk şirketinde Muhabir olarak görev yapan Mücahit Topçu hakkında son zamanlarda araştırmalar sıklık kazandı. Peki Mücahit Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu'nun iş deneyimleri...

Mücahit Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli? CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu'nun çalıştığı yerler

CNN Türk Muhabiri Mücahit Topçu, geçtiğimiz günlerde bir fırıncı ile yaptığı röportaj nedeniyle okların hedefi oldu. İddiaya göre Topçu, röportaj sırasında fırıncı zamlardan bahsettiği için yayını kesip konuşmasını engelledi. Sosyal medyaya büyük tepki çeken olayın ardından Mücahit Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli?  CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu'nun çalıştığı yerler hangi kanallar? gibi soruların yanıtları aranmaya başladı. İşte genç muhabir hakkında bilgiler ve olayın detayı...

MÜCAHİT TOPÇU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

İstanbul'da yaşayan Mücahit Topçu lisans eğitimini 2010-2014 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Radyo TV Sinema bölümünde yaptı. Yükseklisansını ise 2017 yılında Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. 

Mücahit Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli? CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu'nun çalıştığı yerler

MÜCAHİT TOPÇU'NUN ÇALIŞTIĞI YERLER

Genç muhabir Eylül 2014'te +1 TV'de muhabir, editör ve spiker alanlarında çalıştı. Aralık 2014 yılında iş değiştiren Topçu ardından TVNET ekibine katıldı. Burada muhabirlik yapan Topçu, 5 yıl 8 ay ekipte yer aldıktan sonra Ekim 2020'de CNN Türk'e transfer oldu. 

Mücahit Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli? CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu'nun çalıştığı yerler

MÜCAHİT TOPÇU'NUN TEPKİ ÇEKEN ZAM HABERİ

2021 asgari ücretin açıklanmasının ardından geçtiğimiz günlerde bir fırıncıyla röportaj yapan muhabir Mücahit Topçu'nun fırıncı zamlardan bahsedince mikrofonu çektiği ve sesin yayına gitmesini engellediği iddia edildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından açıklama yapan Topçu, olaayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu kasıtlı bir şey yapmadığını söyleyerek vatandaşlardan ve CNN Türk'ten özür diledi. 

İşte Mücahit Topçu'nun sosyal meyda hesabından paylaştığı özür mesajı;

Mücahit Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli? CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu'nun çalıştığı yerler

Mücahit Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli? CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu'nun çalıştığı yerler

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