Mücavir Alan ne demek, TDK'ya göre Mücavir Alan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mücavir alan ne demek? Mücavir alan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mücavir alan kelimesi. Peki mücavir alan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mücavir alan nedir, mücavir alan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜCAVİR ALAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mücavir alan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mücavir alan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şehrin gelişmesi bakımından gerekli görüldüğünde kullanılabilecek olan belediye sınırlarına komşu alan

