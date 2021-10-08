Mücavir ne demek, TDK'ya göre Mücavir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mücavir ne demek? Mücavir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mücavir kelimesi. Peki mücavir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mücavir nedir, mücavir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mücavir kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mücavir kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MÜCAVİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mücavir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mücavir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mücavir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yakın komşu olan



MÜCAVİR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mücavir alan.



MÜCAVİR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- mücavir alan

