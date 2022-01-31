Mücellit ne demek, TDK'ya göre Mücellit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mücellit ne demek? Mücellit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mücellit kelimesi. Peki mücellit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mücellit nedir, mücellit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜCELLİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mücellit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mücellit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mücellit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ciltçi



MÜCELLİT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- mücellithane

