Mucize 258 saat sonra geldi! Neslihan Kılıç, Ebrar sitesinin enkazından sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, 10 ili etkiledi. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta birçok bina deprem nedeniyle yıkılırken, enkaz altında kalanları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

EKİPLER SES DUYDU, ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Bu doğrultuda çöken Ebrar sitesinin enkazında çalışmalarını sürdüren Bursa AFAD, UMKE ve JAK ekipleri, bir ses duyması sonrası çalışmalarını yoğunlaştırdı.

258 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Ekipler, 30 yaşındaki Neslihan Kılıç’a ulaşmasının ardından depremden 258 saat sonra Kılıç’ın sağ olarak enkazdan çıkardı. Kılıç, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kılıç'ı kurtaran ekip ise büyük sevinç yaşadı.

MEZARINI KAZIP BEKLEMİŞLER

Öte yandan deprem bölgesinde yakınlarından haber bekleyen Muhammed Ali Kılınç, dün İHA’ya verdiği röportajında "Depremde burada değildim yurtdışındaydım. 3’üncü günü geldim. 10’uncu gün bitmek üzere herhangi bir sonuç alamadık. Umut ışığı yok. Kardeşim Serdar Kılınç uzman çavuştu. Suriye'de görevliydi. Çocuklar hasta olduğu için izne geleli 10 gün olmuştu” şeklinde konuşmuştu.

Eniştesi Neslihan Kılıç’ın mezarının kazılıp beklediklerini belirtikten sonra bugün yaşanan inanılmaz kurtuluş umutları yeniden yeşertti.