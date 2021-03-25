Mucize Doktor dizisindeki Berhayat Hastanesi nerede? Mucize Doktor dizisi nerede çekiliyor? Mucize Doktor dizisini çekildiği hastanede ekran başındaki vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Mucize Doktor dizisi hangi hastanede çekiliyor? Mucize Doktor dizisindeki Berhayat Hastanesi nerede? Mucize Doktor dizisi nerede çekiliyor?

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Baş rollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal'ın baş rollerini paylaştığı Perşembe akşamları saat 20.00'de ilk özeti daha sonra yeni bölümünün ekranlara geldiği Mucize Doktor dizisinin çekildiği hastane merak ediliyor. MUCİZE DOKTOR DİZİSİ HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?MUCİZE DOKTOR DİZİSİNDEKİ BERHAYAT HASTANESİ NEREDE? Mucize Doktor dizisi İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan VM Medical Park Hastanesinde çekiliyor. Hastanenin tam adresi Fevzi Çakmak, D100 No:9, 34899, 34899 Pendik/İstanbul'dur. MUCİZE DOKTOR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? Mucize Doktor dizisi İstanbul Pendik ve çeşitli ilçelerinde çekilmektedir. Tayfun Altuntaş Editör