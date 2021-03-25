25 Mart 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Anadolu Efes 85-65 Panathinaikos | MAÇ SONUCUBulk aşı nedir? | Bulk ne demek? | Bulk halde aşı nedir?Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklama: Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşımız olacakAmerika Birleşik Devletleri'nde 10 kişiyi öldüren cani ilk kez hakim karşısına çıktı!Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Delikanlı tutuklandı mı?Son dakika | AB Liderler Zirvesi'nden flaş Türkiye mesajı: İşbirliğine hazırızZafer Algöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, eşi kim? İşte Zafer Algöz'ün oynadığı dizi ve filmlerMucize Doktor dizisindeki Berhayat Hastanesi nerede? Mucize Doktor dizisi nerede çekiliyor?WWE WrestleMania 37 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kimler karşılaşacak?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Mucize Doktor dizisindeki Berhayat Hastanesi nerede? Mucize Doktor dizisi nerede çekiliyor?

Mucize Doktor dizisindeki Berhayat Hastanesi nerede? Mucize Doktor dizisi nerede çekiliyor?

Mucize Doktor dizisini çekildiği hastanede ekran başındaki vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Mucize Doktor dizisi hangi hastanede çekiliyor? Mucize Doktor dizisindeki Berhayat Hastanesi nerede? Mucize Doktor dizisi nerede çekiliyor?

Mucize Doktor dizisindeki Berhayat Hastanesi nerede? Mucize Doktor dizisi nerede çekiliyor?

Baş rollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal'ın baş rollerini paylaştığı Perşembe akşamları saat 20.00'de ilk özeti daha sonra yeni bölümünün ekranlara geldiği Mucize Doktor dizisinin çekildiği hastane merak ediliyor.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?MUCİZE DOKTOR DİZİSİNDEKİ BERHAYAT HASTANESİ NEREDE?

Mucize Doktor dizisi İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan VM Medical Park Hastanesinde çekiliyor. Hastanenin tam adresi Fevzi Çakmak, D100 No:9, 34899, 34899 Pendik/İstanbul'dur. 

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mucize Doktor dizisi İstanbul Pendik ve çeşitli ilçelerinde çekilmektedir. 

Mucize Doktor dizisindeki Berhayat Hastanesi nerede? Mucize Doktor dizisi nerede çekiliyor?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT