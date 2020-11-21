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Mucize Doktor'da koronavirüs şoku! Seda Bakan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Mucize Doktor dizisinde Ferda karakteriyle yeni sezonda yer veren Seda Bakan koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, "Grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum" dedi.

Mucize Doktor'da koronavirüs şoku! Seda Bakan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

 Seda Bakan, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.  FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinin kadrosuna dahil olan ve Doktor Ferda'yı canlandıran 35 yaşındaki Seda Bakan'ın rutin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Mucize Doktor'da koronavirüs şoku! Baş rol oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Mucize Doktor dizisinde Doktor Ferda rolünü canlandıran Bakan, "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz covid test sonucum pozitif çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz 'Tek korunma yolu maske' dedi. Maskelerinizi çıkartmayın" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun koronavirüse yakalanmasının ardından gözler Mucize Doktor dizinsiin set çalışanları ve diğer oyuncularına çevrildi.

Mucize Doktor'da koronavirüs şoku! Baş rol oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Seda Bakan'ın Leyla adında 1 yaşında bir kızı var.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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