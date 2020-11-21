Seda Bakan, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinin kadrosuna dahil olan ve Doktor Ferda'yı canlandıran 35 yaşındaki Seda Bakan'ın rutin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Mucize Doktor dizisinde Doktor Ferda rolünü canlandıran Bakan, "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz covid test sonucum pozitif çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz 'Tek korunma yolu maske' dedi. Maskelerinizi çıkartmayın" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun koronavirüse yakalanmasının ardından gözler Mucize Doktor dizinsiin set çalışanları ve diğer oyuncularına çevrildi.

Seda Bakan'ın Leyla adında 1 yaşında bir kızı var.