Mucize kurtuluş! İETT çarpması sonucu yıkılan kulübeden, sapasağlam çıktı

İstanbul Alibeyköy'de İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken tramvayla kaza yaptı, hızını alamayan İETT yol kenarındaki kulübeyi yıktı geçti.

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Mucize kurtuluş! İETT çarpması sonucu yıkılan kulübeden, sapasağlam çıktı

İstanbul Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü kaza yaptıktan sonra yol kenarındaki bir kulübeye çarptı. O sırada Selahattin Şahin'in içinde bulunduğu kulübe üzerine yıkıldı. Şahin olaydan burnu bile kanadan kurtulurken, inanılmaz anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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BİRÇOK YARALI VARKEN ONUN BURNU BİLE KANAMADI

Alibeyköy'de içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 7116 plakalı İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken kaza oldu. İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen İETT otobüsü yol kenarındaki bir kulübeye çarptı. O sırada otoparkta görevli bulunan Selahattin Şahin kulübenin içindeydi. Kulübe üzerine yıkıldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Şahin, enkazın altından ayakta çıktı. Şahin 4'ü ağır 19 kişinin yaralandığı kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Dehşet anlarını anlattı

Kaza anını anlatan Selahattin Şahin, "Kulübenin içindeydik. Bir anda otobüs kulübeye vurunca deprem oluyor zannettik. Bir anda korktuk. Metro otobüsü ikiye bölmüş. Biz dışarıya fırladık. Şükürler olsun bir şeyimiz yok. Yaralılar vardı. Çok korktuk. Şoku hala atlamadık. Kıl payı ile kurtardık. Kaza sonrasında bir anda burası doldu. Otobüste bağıran çağıranlar insanları indiriyorlar. Yaralılar hastaneye kaldırıldı" dedi.

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