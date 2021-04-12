Mucize kurtuluş! Kadın sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen kazada hurdaya dönen araçtan kadın sürücü yara almadan kurtuldu.

BETON BARİYERE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Edremit -Balıkesir kara yolu Şapçı rampalarında meydana geldi. Ceren Ö. idaresindeki 52 KD 698 plakalı Peugeot 206 marka araç beton bariyere çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Kazaya polis, sağlık ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı