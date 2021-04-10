Çin, tarihinin en yüksek cezasını verdi! E-ticaret devi Alibaba'ya 2.75 milyar dolar ceza14 günlük kapanma kararı! Manisa’da bir mahalle karantinaya alındıKimse ne olduğunu anlayamadı! Markete mal sevkiyatı yapıyordu, yanarak küle döndüAltınova'da şaşırtan yangın! Park halindeki araç bir anda alev aldıFoça, Atatürk’ün ilçeye gelişinin 87. yılını kutladıSalgında eve kapananlara alternatif eğlence! Gaziantep Dülükbaba Tabiat ParkıSON DAKİKA! MSB açıkladı: 24 kaçak göçmen yakalandıHande Soral'dan koronavirüs açıklaması: Korkunç bir hastalık!Özoral, "Kardeşliğinizi hep hissettim", Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral'a Aliyev’den Dostluk NişanıSON DAKİKA! Endonezya’da 6.7 şiddetinde deprem
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Mucize kurtuluş! Takla atıp hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı kurtuldular

Mucize kurtuluş! Takla atıp hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı kurtuldular

Antalya'da aşırı hız ve dikkatsizlik kaza getirdi. Yoldan çıkarak ağaçlara çarpan ardından takla atan otomobil hurdaya döndü. Hurdaya dönen otomobilin içindekilerse kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Mucize kurtuluş! Takla atıp hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı kurtuldular

Antalya'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak ağaçlara çarpıp takla atan otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan yolcu kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bucakşeyhler istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mert Canpolat'ın kullandığı 07 ACJ 363 plakalı otomobil, Akçay Köprüsünü geçtiği sırada aşırı hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan ağaçları devirip takla atarak durabildi.

Mucize kurtuluş! Takla atıp hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı kurtuldular

KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTILAR

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Mert Canpolat ve otomobilde yolcu olarak bulunan Feyza Kesikce araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin plakası ve diğer parçaları jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından ağaçlar arasından toplandı.

Mucize kurtuluş! Takla atıp hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı kurtuldularMucize kurtuluş! Takla atıp hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı kurtuldularMucize kurtuluş! Takla atıp hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı kurtuldular

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT