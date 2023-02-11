Mucize kurtuluşun ardından ilk sorusu; "Bugün günlerden ne?" oldu!

Kahramanmaraş'ın 7.7 ve 7.6'lık depremin 5. gününde genç bir lise öğrencisi mucize yarattı. Genç 119 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Gencin ilk sorusu ve isteği bakın ne oldu.

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Mucize kurtuluşun ardından ilk sorusu; "Bugün günlerden ne?" oldu!

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6'lık şiddetli depremler sonucu birçok vatandaşlar göçük altında kalmış ve ekiplerin hummalı çalışması sonucu yaralıların kurtarılma çalışmaları sürüyor. Deprem felaketinin 5. gününde hiç durmadan aralıksız yeni bir can kurtarma umuduyla hareket ediyor. UMKE, AFAD, Rus ve Kırgız arama kurtarma ekipleri Palmiye Sitesi'nde termal kameradan 17 derece ısı ölçmesi üzerine hassas çalışmaya hız verdi. Termal kamera ile tespit edilen 16 yaşındaki Kamil Can Ağdaş ile temas kuruldu.

Mucize kurtuluşun ardından ilk sorusu; "Bugün günlerden ne?" oldu!

"BUGÜN GÜNLERDEN NE?"

119 saat sonra arama kurtarma ekipleri 16 yaşındaki Kamil Can sağ olarak kurtarıldı. Kamil Can'ın ise ilk sorusu “Bugün günlerden ne?” oldu. İlk isteği ise “su” oldu. Enkazdan çıkmasını bekleyen dayısı ise sevinçler Kamil'in yanına koşarak sarılıp öptü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kamil Can ambulans ile tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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