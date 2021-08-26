Mucizevi besin ceviz! Tüketildiği anda damarları temizliyor...

Cevizin vücutta mucizevi etkisi olduğu yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştı. Dr. Muammer Yıldız bu değişimleri şöyle anlattı, "Düzenli olarak ceviz yemek ya da ceviz yağı içmek, riski yüksek oranda düşürüyor ve sizi kalp krizine karşı düzenli olarak koruyor" diyerek araştırma çalışmasında yer alan kişilerin bir avuç ceviz yedikten 4 saat sonra, kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde iyi kan akışına yardımcı olacak düzeyde bir gelişme kaydettiğini söyledi.

Araştırma sonucunda Cevizin ve ceviz yağının kalbe faydalarını olduğunu ancak bunların düzenli tüketiminin bizi kardiyovasküler hastalıklardan koruduğu yönünde olduğu bildirildi. Pennsylvania'da Penn State University'nin beslenme profesörü Dr. Penny Kris Eterton, "Ve sadece bir avuç ceviz ya da ceviz yağını haftada 4 gün tüketerek kalp krizi riskini anlamlı bir şekilde azaltabilirsiniz" uyarısında bulundu.

Yapılan çalışmada kişinin daha sağlıklı olabilmesi için ceviz tüketiminin belli bir ölçüsü verildi. Sadece 3 yemek kaşığı (51 g) ceviz yağını içersek kan damarlarımızın kondisyonunu 4 saat içinde geliştirmiş olacağımızı bildirildi.

KALP VE DAMARLARA FAYDALARI NELERDİR?

Sağlıklı bir yaşamın bir diğer parçası da ceviz yemektir. Doymamış yağ asitleri ve diğer besinleri içeren ceviz önemli bir aperatif yiyecektir. Eğer kalp ile ilgili sorununuz varsa doğru tüketilmesi durumunda cevizin faydasını görebiliriz.

CEVİZİN KEMİKLERE FAYDALARI VAR MI?

Bazı uzmanlar cevizde bulunan kalori miktarının kiloya neden olacağını iddia ederken, diğer uzamanlar ise aşırı şekilde beslenilmediği sürece cevizin içerdiği kalorinin kemiklerin güçlenmesine katkı sağladığını belirtmektedir. Bunun yanı sıra ceviz tüketiminden sonra meydana gelen kalorinin vücut tarafından depolanmadığı belirtildi.

MUCİZEVİ CEVİZİN CİLDE FAYDALARI

cevizin içerisinde Omega 3 yağı ve zengin bakırın cilde de çok faydası vardır. Her gün 2-3 ceviz tüketimi cildin elastikliğini arttırır ve ciltteki hücrelerin canlı kalmalarına yardımcı olur.

BEYİNE FAYDALARI NELERDİR?

Ceviz linoleik, alfa linoleik ile birlikte vitamin E ve B6 vitaminlerini içerdiğinden dolayı sinir sitemlerine olumlu yönde etki yapar. Bazı bilim adamları besin maddelerinin hangi organımıza benziyor ise o organa faydalı olduğu yönünde iddiaları var ki ceviz de görüntü olarak beyine benziyor. Ancak cevizin beyine benzemenin ötesinde ciddi anlamda beyine faydaları mevcuttur. zellikle stres ile mücadelede antidepresan görevini üstlenen ceviz, uyku sorunu olanlar için de şifadır. Yatmadan önce yenilen ceviz, içerdiği triptofan yardımı ile uyku sorununuzu çözebilir.

DİYABETE VE KOLESTEROLE FAYDALARI VAR MI?

Diyabet hastalığında karşılaşılan en sık sorun kan şekerinin yükselmesi işte bu noktada da ceviz devreye giriyor. Ceviz kan şekerinin makul seviyelerde kalmasına yardımcı olmaktadır. Böylece diyabet hastalarının kalp hastalığına da yakalanma riskini düşürmektedir. Kolesterole faydası da vardır. Günlük 4-5 tane ceviz tüketiminin kolesterolü düşürür. İyi kolesterol seviyeni yükseltir ve kötü kolesterol yükselmesine engel olur.