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Mucizevi olay! Öldükten 45 dakika sonra canlandı

ABD'de öldü sanılan Kathy Patten isimli bir kadının mucizesi herkesi hayrete düşürdü. Kızının doğum haberini duyan kadının geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede 45 dakika sonra hayata dönmesi ülke genelinde büyük ses getirdi.

Mucizevi olay! Öldükten 45 dakika sonra canlandı

Amerika Birleşik Devletlerinde golf oynayan Kathy Patten isimli bir kadın kızının doğum haberinin almasının ardından kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Ölümünden 45 dakika sonra mucizevi bir şekilde yaşama dönen kadın, doktorlar dahil herkesi hayretler içerisinde bıraktı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Kathy Patten adlı bir kadın, golf oynarken telefonda kızının doğum için hastaneye kaldırıldığını öğrendi. O sırada kalp krizi geçiren Patten, sağlık ekipleri tarafından acilen hastaneye kaldırıldı.

Mucizevi olay! Öldükten 45 dakika sonra canlandı

45 DAKİKA SONRA HAYATA DÖNDÜ

Aynı hastanede doğum yapmaya çalışan kızı Stacey Fifer’in da bebeğin doğum kanalına sıkışması sonucu acil sezaryene alındığı kaydedildi. Kalbinin durduğu, nabzının atmadığı belirtilen Patten’in, sağlık ekiplerinin yoğun kardiyopulmoner resüsitasyonu (CPR) sonucu 45 dakika sonra tekrar hayata döndüğü ileri sürüldü. Koridorun diğer ucundaki odada da aynı dakikalarda 39 saat süren doğum sancısı sürecinden sonra Patten’ın torunu Alora’nın dünyaya geldiği bildirildi.

Mucizevi olay! Öldükten 45 dakika sonra canlandı

''HAYATA NASIL GELDİĞİ BİLİNMİYOR''

Patten, yaşanan olay hakkında, “Tanrı’nın bana ikinci bir şans vermesinden dolayı çok minnettarım” derken, Patten’a kalp masajı yapan doktor Dov Frankel ise olayın modern tıbbın bir sonucu mu yoksa mucize mi olduğu sorusunu insanlara bıraktığını söyledi.

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