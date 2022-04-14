Mücmel ne demek, TDK'ya göre Mücmel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mücmel ne demek? Mücmel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mücmel kelimesi. Peki mücmel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mücmel nedir, mücmel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜCMEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mücmel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mücmel kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mücmel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özet olarak anlatılmış, kısa ve özlü

