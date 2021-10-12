Mücver ne demek, TDK'ya göre Mücver kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mücver ne demek? Mücver TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mücver kelimesi. Peki mücver ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mücver nedir, mücver kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜCVER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mücver kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mücver kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Rendelenmiş kabağa un, yumurta, peynir, dereotu, tuz, karabiber, taze soğan katılmasıyla yapılan bir köfte türü

