Acı Pelin ne demek, TDK'ya göre Acı Pelin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Okka ne demek, TDK'ya göre Okka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Nobelyum ne demek, TDK'ya göre Nobelyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Büyük Tövbe Ayı ne demek, TDK'ya göre Büyük Tövbe Ayı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ebucehil Karpuzu ne demek, TDK'ya göre Ebucehil Karpuzu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Adli Makam ne demek, TDK'ya göre Adli Makam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Uhrevi ne demek, TDK'ya göre Uhrevi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dokurcun ne demek, TDK'ya göre Dokurcun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Müşriklik ne demek, TDK'ya göre Müşriklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kılavuz Gemisi ne demek, TDK'ya göre Kılavuz Gemisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Mücver ne demek, TDK'ya göre Mücver kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mücver ne demek, TDK'ya göre Mücver kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mücver kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mücver ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mücver nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mücver kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mücver ne demek, TDK'ya göre Mücver kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mücver ne demek? Mücver TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mücver kelimesi. Peki mücver ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mücver nedir, mücver kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜCVER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mücver kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mücver kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Rendelenmiş kabağa un, yumurta, peynir, dereotu, tuz, karabiber, taze soğan katılmasıyla yapılan bir köfte türü

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT