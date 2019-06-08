Mudanya Belediyesi Suriyelilerin sahile girmesini yasakladı!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye, Suriyeli sığınmacılara sahili yasakladı. CHP'li Mudanya Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçedeki Suriyeli sığınmacıların sahil şeridinde dolaşmasına veya denize girmesine izin vermiyor. Belediye yetkilileri talimatın "Mudanya halkının rahatsız olduğu" gerekçesiyle belediye başkanı tarafından verildiğini söyledi.

"ZEVKİ SEFA İÇİNDE YAŞAMALARINA TAHAMMÜL EDEMEYİZ"

CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da uygulamayı savunarak "Bizim çocuklarımız şehit olurken, ekonomimiz kötüye giderken onların zevküsefa içinde yaşamaları ve insanımızı rahatsız etmelerine tahammül edemeyiz" dedi. Türkyılmaz, "Ya bize uyacaklar ya da ülkelerine geri dönecekler" diye konuştu.

Türkyılmaz, uygulamaya dair sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Hiç kimsenin başkalarını rahatsız etme, özgürlüğünü engelleme hakkı yoktur. Bizim çocuklarımız şehit olurken, analarımız ağlarken, ekonomimiz kötüye giderken onların zevki sefa içinde yaşamaları ve bizim insanımızı rahatsız etmelerine tahammül edemeyiz. Sahillerimizde oluşan uygunsuz görüntülere Zabıta ekiplerimiz tarafından anında müdahale edilmektedir. Yetki alanımızda olmamasına rağmen vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetleri dikkate alarak sahilde çalışmalarımızı sürdürüyor ve ilgili birimleri göreve davet ediyoruz."

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Türkyılmaz'ın Twitter'da paylaştığı haberde ise "Mudanya Belediye Başkanı adeta Suriyelilerin işgal ettiği Mudanya sahillerini işgalden kurtardı. Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olmasına rağmen, bu işgal ve düzensizlik konusunda Büyükşehir Belediyesi kılını kıpırdatmayınca, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, aylardır Suriyelilerin işgal ettiği Mudanya sahilindeki Suriyelilere ait çadır ve hayvanları zabıta marifeti ile toplattırdı" denildi.