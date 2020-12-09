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  3. Mudanyalı fotografçı "Uluslar Arası Uzay İstasyonu" geçişini an be an kayıt etti!

Mudanyalı fotografçı "Uluslar Arası Uzay İstasyonu" geçişini an be an kayıt etti!

Uluslararası Uzay istasyonu (ISS) dün gece Marmara bölgesi civarında çıplak gözle görülebildi. Bursa'da yaşayan fotografçısının çekimleri sayesinde geçiş anı kayıt altın alındı.

Mudanyalı fotografçı "Uluslar Arası Uzay İstasyonu" geçişini an be an kayıt etti!

Yeryüzünden 330-422 Km arası değişen yükseklikte dünya yörüngesinde saatte 27 bin km hızla ilerleyen Uluslar Arası Uzay istasyonu (ISS) bazı uygun koşullarda büyüklüğü nedeniyle dünya üzerinden çıplak gözle görülebiliyor. Daha çok ay ve güneşin önüne geçtiği zaman özel ekipmanlar ile görüntülenebilen istasyon bu kez Türkiye'de Marmara Bölgesinde çıplak gözle görülebildi.

Hızlı bir şekilde geçtiği için bilmeyen birisinin baktığında anlaması oldukça güç olsa da gökyüzünde çıplak gözle bakılarak hareket eden uçak ışığı gibi görülebiliyor. Bursa Mudanya'da fotoğrafçı Uğur İkizler hazırladığı özel sistem ile geçişini hesaplayıp uzun süre kayıtta kaldı. İstasyon hava bulutlu olduğu için ara ara ışık hüzmesi olarak çekilen görüntülere yansıdı. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydu olması ile bilenen uluslararası uzay istasyonu uzay fotoğrafçıları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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