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  3. Mudanya'nın acı kaybı! Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Emir Ali Usta hayatını kaybetti

Mudanya'nın acı kaybı! Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Emir Ali Usta hayatını kaybetti

Mudanya'da 25 yıl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile yaklaşık ve 10 yıldır Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığını sürdüren Emir Ali Usta, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mudanya'nın acı kaybı! Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Emir Ali Usta hayatını kaybetti

62 yaşında hayatını kaybeden  Emir Ali Usta'nın vefatı, Mudanya'yı yasa boğdu. Sivil toplum yönünün yanı sıra siyasi kimliği de bulunan Usta, 1994- 1999 yıllarında Anavatan Partisi'nden Mudanya Belediye Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuş, 2004-2009 yıllarında CHP'den Mudanya ilçe Başkanlığı ve 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Mudanya Belediye Başkan adayı olmuştu.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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