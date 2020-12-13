Mudanya'nın acı kaybı! Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Emir Ali Usta hayatını kaybetti
Mudanya'da 25 yıl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile yaklaşık ve 10 yıldır Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığını sürdüren Emir Ali Usta, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
62 yaşında hayatını kaybeden Emir Ali Usta'nın vefatı, Mudanya'yı yasa boğdu. Sivil toplum yönünün yanı sıra siyasi kimliği de bulunan Usta, 1994- 1999 yıllarında Anavatan Partisi'nden Mudanya Belediye Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuş, 2004-2009 yıllarında CHP'den Mudanya ilçe Başkanlığı ve 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Mudanya Belediye Başkan adayı olmuştu.