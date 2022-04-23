Müdara ne demek, TDK'ya göre Müdara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müdara ne demek? Müdara TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müdara kelimesi. Peki müdara ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müdara nedir, müdara kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜDARA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müdara kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müdara kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müdara kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüze gülme, yüze gülücülük, dost gibi görünme



MÜDARA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- müdara etmek

