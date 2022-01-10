Müddea ne demek, TDK'ya göre Müddea kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müddea ne demek? Müddea TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müddea kelimesi. Peki müddea ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müddea nedir, müddea kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜDDEA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müddea kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müddea kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müddea kelimesi anlamı şu şekildedir:

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