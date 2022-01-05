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Müddeiumumi ne demek, TDK'ya göre Müddeiumumi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müddeiumumi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müddeiumumi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müddeiumumi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müddeiumumi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müddeiumumi ne demek, TDK'ya göre Müddeiumumi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müddeiumumi ne demek? Müddeiumumi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müddeiumumi kelimesi. Peki müddeiumumi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müddeiumumi nedir, müddeiumumi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜDDEİUMUMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müddeiumumi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müddeiumumi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müddeiumumi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Savcı

MÜDDEİUMUMİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sonraları müddeiumuminin arada sırada doktorun evinden sallanarak çıktığını da görmeye başladım.

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