Müdekkik ne demek, TDK'ya göre Müdekkik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müdekkik ne demek? Müdekkik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müdekkik kelimesi. Peki müdekkik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müdekkik nedir, müdekkik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜDEKKİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müdekkik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müdekkik kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müdekkik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tetkik eden, inceleyen kimse

