Müdür yardımcısı, arabasında kız öğrencisiyle basıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir lisenin müdür yardımcısı, arabasında öğrencisiyle basıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Müdür yardımcısı, arabasında kız öğrencisiyle basıldı

Alınan bilgilere göre olay Alaplı ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Müdür Yardımcısı olan A.M. bir çay bahçesi önünde arabanın içinde öğrencisiyle basıldı.

KIZI ARABAYA ATTI, AKRABANIN AYAĞINI EZDİ

İddiaya göre akrabaları, genç kızı A.M. ile aracın gördü. Bunun üzerine durumu fark eden müdür yardımcısı, kızı arabaya attı. Daha sonra aracıyla kaçmaya çalışan A.M., arabasıyla genç kızın akrabasının ayağının üzerinden geçti, aracına çarptı.

Müdür yardımcısı, arabasında kız öğrencisiyle basıldı

MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCISINI KORUDU İDDİASI

Bunun üzerine öğrencinin akrabaları okul müdürünün yanına giderek yaşananları anlattı. İddiaya göre okul müdür, müdür yardımcısını korurken kazadan dolayı oluşan maddi hasarın karşılanacağını ifade etti.

Bunun üzerine müdür yardımcısı A.M. Milli Eğitim Bakanlığı ile CİMER'e şikayetçi edildi.

Müdür yardımcısı, arabasında kız öğrencisiyle basıldı

EVLİLİK VAADİNDE BULUNDU

Evli olan müdür yardımcısının geçen yıldan bu yana kız öğrencisi ile ilişkisi olduğu, eşinden boşanıp ayrılmayı vaat ettiği iddia edildi.

AÇIĞA ALINDI

Şikayetlerin ardından müdür yardımcısı açığa alınırken 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi ailesi tarafından okuldan alındı.

Aile, müdür yardımcısından şikayetçi oldu.

Kaynak: Pusula Gazetesi

Müdür yardımcısı, arabasında kız öğrencisiyle basıldı

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