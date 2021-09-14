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  3. Müdür yardımcısından öğrencilere hakaret! Velileri çok kızdırdı!

Müdür yardımcısından öğrencilere hakaret! Velileri çok kızdırdı!

Antalya Konyaaltı ilçesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Fatma Yıldız Coşkun'un öğrencilere yönelik söylemleri, velileri çok öfkelendirdi. Öğrencilere seslenen Coşkun'un okul temizliği ile ilgili öğrencilere hakaret ettiği görüntülerin ardından Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Müdür yardımcısından öğrencilere hakaret! Velileri çok kızdırdı!

Okul bahçesinde toplanan öğrencilere mikrofonla konuşma yaptığı sırada bir veli tarafından kayda alınan videoda, Coşkun'un öğrencileri okulu temiz tutma hakkında azarladığı, hakaret ve tehdit ettiği görüldü. Velileri ayağa kaldıran görüntülerden sonra Antalya İl Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.

MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİ

Paylaşıldıktan sonra kısa süre içinde gündem olan videoda Coşkun'un "Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada. Sen gönüllüsün galiba toplamaya, toplatayım mı sana? Dinlemediğine göre... Bakın tekrar söylüyorum. İlk ve son kez uyarıyorum. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın" dediği görülüyor.

Müdür yardımcısından öğrencilere hakaret! Velileri çok kızdırdı!

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