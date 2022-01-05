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Müeyyide ne demek, TDK'ya göre Müeyyide kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müeyyide kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müeyyide ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müeyyide nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müeyyide kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müeyyide ne demek, TDK'ya göre Müeyyide kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müeyyide ne demek? Müeyyide TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müeyyide kelimesi. Peki müeyyide ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müeyyide nedir, müeyyide kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜEYYİDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müeyyide kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müeyyide kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müeyyide kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaptırım

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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