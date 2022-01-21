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Müezzin ne demek, TDK'ya göre Müezzin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müezzin kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müezzin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müezzin nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müezzin kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müezzin ne demek, TDK'ya göre Müezzin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müezzin ne demek? Müezzin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müezzin kelimesi. Peki müezzin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müezzin nedir, müezzin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜEZZİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müezzin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müezzin kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müezzin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Namaz vakitlerini bildirmek için ezan okuyan din görevlisi, ezancı

MÜEZZİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Teravihi takiben imam ve müezzinlere buzlu şerbetler ikram edilirdi.

MÜEZZİN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- başmüezzin

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