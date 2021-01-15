Müfit Kayacan kimdir? Zemheri dizisi ile geçtiğimiz aylarda ekranlara dönen usta oyuncu Müfit Kayacan Çukur dizisine transfer oldu. 61 yaşındaki usta ismin hayatı da bu haberle birlikte merakla araştırmaya başladı. Peki Müfit Kayacan kimdir? Kaç yaşında? Müfit Kayacan Çukur'da hangi karakteri canlandıracak?

MÜFİT KAYACAN KİMDİR?

Müfit Kayacan, 17 Ocak 1959 tarihinde Antalya’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurucularından olan Müfit Kayacan, 25 sene genel sanat yönetmenliği yapmıştır.

2005 yılında Kezban Yenge dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Müfit Kayacan, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Aşk Yeniden, Şubat, Olur İnşallah, Kırık Kalpler, Abluka, Çılgın Dersane gibi yapımlarda rol almıştır.

Evli ve iki çocuğu bulunan Müfit Kayacan, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Hazal Filiz Küçükköse, Hakan Taşkıran ve Eylül Kandemir'in yer aldığı Zemheri dizisinde Yaşar karakterine hayat vermektedir. Müfit Kayacan, 1.78 metre boyunda, 82 kilo ve Oğlak burcudur.

Ödülleri:

2012 – 16. Afife Tiyatro Ödülleri – En İyi Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncu – Kanlı Nigar

2009 – Direklerarası Seyirci Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Vatan Kurtaran Şaban

2010 – En İyi Komedi Erkek Oyuncu – Fehim Paşa Konağı

1989 – Altın Mask Tiyatro Ödülleri – En İyi Yönetmen – Keşanlı Ali Destanı

Müfit Kayacan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Zemheri (Yaşar) (TV Dizisi)

2020 – Alef (Arap) (TV Dizisi)

2020 – Bayi Toplantısı (Sinema Filmi)

2019 – Bir Nefes Daha (Sinema Filmi)

2019 – Cinayet Süsü (Sinema Filmi)

2019 – Küçük Şeyler (Hikmet) (Sinema Filmi)

2019 – Aykut Enişte (Sadi) (Sinema Filmi)

2019 – Kız Kardeşler (Şevket) (Sinema Filmi)

2019 – Görülmüştür (Sinema Filmi)

2019 – Yüzleşme (Selim) (TV Dizisi)

2018 – Son Çıkış (Berber) (Sinema Filmi)

2018 – Bartu Ben (Dayı) (TV Dizisi)

2018 – Adı Zehra (Bayram) (TV Dizisi)

2017 – Körfez (Bülent) (Sinema Filmi)

2017 – Anons (Sinema Filmi)

2016-2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Feridun) (TV Dizisi)

2016 – Cesur ve Güzel (Rıfat) (TV Dizisi)

2016 – Yol Kenarı (Sinema Filmi)

2016 – Albüm (Cemal) (Sinema Filmi)

2015 – Olur İnşallah (Muhtar) (Sinema Filmi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Sinema Filmi)

2015 – Abluka (Hamza) (Sinema Filmi)

2015 – Aşk Yeniden (TV Dizisi)

2012 – Şubat (TV Dizisi)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (TV Dizisi)

2008 – Çılgın Dershane Kampta (Sinema Filmi)

2007 – Çılgın Dershane (Sinema Filmi)

2006 – Maçolar (TV Dizisi)

2005 – Kezban Yenge (TV Dizisi)