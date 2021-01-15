SON DAKİKA! WhatsApp'tan Türkiye'ye özel açıklamaGaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Pınar Altuğ'dan mini etek açıklaması: "Mini etek giymeyi severim"Müfit Kayacan kimdir? Kaç yaşında? Müfit Kayacan Çukur'da hangi karakteri canlandıracak?Sağlık Bakanı'ndan sevindiren haber! Aşı olanların maske zorunluluğu kaldırılıyorAile hekimlerinden gündemi sarsan iddia: Kaosa uyandık, bir yandan hasta bakıp bir yandan aşı yapıyoruz!Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi yakalandı!Mikel Arteta, Mesut Özil transferindeki son durumu açıkladı: 'Hala somut bir gelişme yok'Feci şekilde can vermişti! DSP'li eski milletvekilinin oğlu çıktıDoya Doya Moda puan durumu| Günün birincisi kim oldu?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Müfit Kayacan kimdir? Kaç yaşında? Müfit Kayacan Çukur'da hangi karakteri canlandıracak?

Müfit Kayacan kimdir? Kaç yaşında? Müfit Kayacan Çukur'da hangi karakteri canlandıracak?

Müfit Kayacan kimdir? Kaç yaşında? Usta oyuncu Müfit Kayacan'ın Çukur dizisine transfer olduğu haberinin gündeme gelmesi ile birlikte hayatı merak konusu oldu. Peki Müfit Kayacan kimdir? Kaç yaşında? Müfit Kayacan Çukur'da hangi karakteri canlandıracak?

Müfit Kayacan kimdir? Kaç yaşında? Müfit Kayacan Çukur'da hangi karakteri canlandıracak?

Müfit Kayacan kimdir? Zemheri dizisi ile geçtiğimiz aylarda ekranlara dönen usta oyuncu Müfit Kayacan Çukur dizisine transfer oldu. 61 yaşındaki usta ismin hayatı da bu haberle birlikte merakla araştırmaya başladı. Peki Müfit Kayacan kimdir? Kaç yaşında? Müfit Kayacan Çukur'da hangi karakteri canlandıracak?

Müfit Kayacan kimdir? Kaç yaşında? Müfit Kayacan Çukur'da hangi karakteri canlandıracak?

MÜFİT KAYACAN KİMDİR?

Müfit Kayacan, 17 Ocak 1959 tarihinde Antalya’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurucularından olan Müfit Kayacan, 25 sene genel sanat yönetmenliği yapmıştır.

2005 yılında Kezban Yenge dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Müfit Kayacan, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Aşk Yeniden, Şubat, Olur İnşallah, Kırık Kalpler, Abluka, Çılgın Dersane gibi yapımlarda rol almıştır.

Evli ve iki çocuğu bulunan Müfit Kayacan, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Hazal Filiz Küçükköse, Hakan Taşkıran ve Eylül Kandemir'in yer aldığı Zemheri dizisinde Yaşar karakterine hayat vermektedir. Müfit Kayacan, 1.78 metre boyunda, 82 kilo ve Oğlak burcudur.

Ödülleri:

2012 – 16. Afife Tiyatro Ödülleri – En İyi Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncu – Kanlı Nigar
2009 – Direklerarası Seyirci Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Vatan Kurtaran Şaban
2010 – En İyi Komedi Erkek Oyuncu – Fehim Paşa Konağı
1989 – Altın Mask Tiyatro Ödülleri – En İyi Yönetmen – Keşanlı Ali Destanı

Müfit Kayacan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Zemheri (Yaşar) (TV Dizisi)
2020 – Alef (Arap) (TV Dizisi)
2020 – Bayi Toplantısı (Sinema Filmi)
2019 – Bir Nefes Daha (Sinema Filmi)
2019 – Cinayet Süsü (Sinema Filmi)
2019 – Küçük Şeyler (Hikmet) (Sinema Filmi)
2019 – Aykut Enişte (Sadi) (Sinema Filmi)
2019 – Kız Kardeşler (Şevket) (Sinema Filmi)
2019 – Görülmüştür (Sinema Filmi)
2019 – Yüzleşme (Selim) (TV Dizisi)
2018 – Son Çıkış (Berber) (Sinema Filmi)
2018 – Bartu Ben (Dayı) (TV Dizisi)
2018 – Adı Zehra (Bayram) (TV Dizisi)
2017 – Körfez (Bülent) (Sinema Filmi)
2017 – Anons (Sinema Filmi)
2016-2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Feridun) (TV Dizisi)
2016 – Cesur ve Güzel (Rıfat) (TV Dizisi)
2016 – Yol Kenarı (Sinema Filmi)
2016 – Albüm (Cemal) (Sinema Filmi)
2015 – Olur İnşallah (Muhtar) (Sinema Filmi)
2015 – Kırık Kalpler Bankası (Sinema Filmi)
2015 – Abluka (Hamza) (Sinema Filmi)
2015 – Aşk Yeniden (TV Dizisi)
2012 – Şubat (TV Dizisi)
2010 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (TV Dizisi)
2008 – Çılgın Dershane Kampta (Sinema Filmi)
2007 – Çılgın Dershane (Sinema Filmi)
2006 – Maçolar (TV Dizisi)
2005 – Kezban Yenge (TV Dizisi)

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
HABERE YORUM KAT